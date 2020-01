"Hace mucho tiempo que debería haberlo hecho, o explicar por qué no lo hará, y no ha hecho ninguna de las dos cosas", dijo en una entrevista con la radio pública británica BBC. "Si no ha hecho nada malo, que es lo que parece ser lo que ha afirmado, entonces ¿por qué no habla con las fuerzas del orden?", lanzó.