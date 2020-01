CentralÁñez objeto de críticas por postulación en tanto opositor Arce anuncia regreso a Bolivia Por José Arturo CÁRDENASLa Paz, 27 Ene 2020 (AFP) - La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, buscaba rearmar este lunes su gabinete en medio de críticas tras postularse a las elecciones, mientras el candidato Luis Arce, delfín de Evo Morales que lidera los sondeos, se apresta a regresar al país.La presidenta derechista pidió el domingo la dimisión a sus 20 ministros, con el argumento de evitar que la campaña hacia las elecciones generales del 3 de mayo afecte la gestión del gobierno."La gran mayoría (de ministros) ha presentado su renuncia" hasta mediodía de este lunes, informó en rueda de prensa Yerko Núñez, ministro de la Pesidencia y mano derecha de la mandataria.Se estima que el martes ya estará conformado el nuevo gabinete, pues "unos (ministros) serán ratificados y otros no", acotó Núñez, sin mencionar cuales.El pedido de renuncia de Áñez a su gabinete se produjo horas después de que la titular de Comunicación, Roxana Lizárraga, dimitiera con críticas a la mandataria por su decisión de postularse a las elecciones.Lizárraga dijo que el gobierno "ha perdido sus objetivos" y "ha comenzado a incurrir en los mismos males del 'masismo' (en referencia al MAS, el Movimiento al Socialismo de Morales) que combatimos".La prensa boliviana asegura Áñez quiso desprenderse de los colaboradores que le fueron sugeridos por el líder cívico regional Luis Fernando Camacho, quien fue clave en las protestas que condujeron a la dimisión de Morales el 10 de noviembre pasado. Camacho, que apoyó al comienzo al gobierno de Áñez, pasó a la oposición opositor y también aspira a la presidencia.Al menos tres ministros son de línea "camachista", entre ellos el titular de Defensa, Luis Fernando López. - De regreso - Mientras, el candidato del MAS Luis Arce anunció que "mañana (martes) voy a estar ya en Bolivia", sin dar más detalles, durante una conferencia de prensa en Argentina, donde está refugiado Morales.Arce, de 56 años y exministro de Economía, se encuentra de paso en Argentina pero reside como asilado en México, adonde acudió junto con Morales luego de su renuncia a la presidencia el 10 de noviembre.El candidato del MAS encabeza con 26% las intenciones de voto, seguido por el derechista Camacho y el expresidente de centro Carlos Mesa, ambos con 17%. En cuarta posición figura Áñez con 12%, de acuerdo al sondeo de la firma Mercados y Muestras, difundido el domingo.Tras su estadía en México, Morales obtuvo refugio político en Argentina, desde donde dirige la campaña de su partido MAS y proclamó candidato presidencial a Arce, y al excanciller David Choquehuanca como compañero de fórmula.Morales, quien gobernó Bolivia durante casi 14 años, está impedido de participar en los comicios de mayo luego de su polémico triunfo en las elecciones del 20 de octubre, en las que una auditoría de la OEA encontró irregularidades que derivaron en su renuncia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social. - Críticas - Áñez, que asumió la presidencia interina el 12 de noviembre con el apoyo del Congreso, se ha convertido en blanco de críticas desde todas las direcciones.Su candidatura echó andar de manera anticipada la campaña, pues los partidos tienen plazo para inscribir a sus postulantes ante el Tribunal Supremo Electoral hasta el lunes 3 de febrero."El hecho de que la ahora presidenta de facto se postule genera enormes dudas sobre la transparencia del proceso electoral", dijo Arce."Creo que (ella) comete una gran equivocación", pues los bolivianos aceptaron su gestión con el único fin de que organizara nuevas elecciones de manera transparente, declaró por su parte Mesa.El diputado Luis Felipe Dorado, cercano a Camacho, señaló que va a pedir al Tribunal Constitucional que dictamine si es legal o no la postulación de la presidenta en ejercicio.La duda radica en que que la Constitución dispone que el presidente transitorio convoque aelecciones, por lo que algunos infieren que no lo habilita a ser candidato.Los opositores argumentan que de mantener su postulación, Añez debería renunciar de manera inmediata a la presidencia.jac/rb/fj/yow -------------------------------------------------------------