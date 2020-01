AMLO insiste en rifa de avión presidencial de México y presenta boletoMéxico, 28 Ene 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en su polémica propuesta para rifar el lujoso avión presidencial del país si no aparece un comprador en los próximos días y presentó el boleto con el que se sortearía la aeronave."Si no sale un comprador, una oferta, vamos a seguir con este plan y va muy probablemente la rifa", dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina, poco antes de presentar el boleto de lotería, conocido popularmente en México como "cachito".En él se aprecia una fotografía del flanco derecho de la aeronave bajo la leyenda: "Premio Mayor, Avión Presidencial" en grandes letras anaranjadas y verdes."Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre", se lee en la parte baja del boleto donde también se indica como fecha del sorteo, que estaría a cargo de la estatal Lotería Nacional, el próximo 5 de mayo.López Obrador también se dijo preocupado por el impacto que tendría para una persona ganarse el avión presidencial. "Mi única preocupación es que se trata de un bien que significa mucho dinero y el dinero es una tentación, es la mamá y el papá del diablo, echa a perder el dinero a veces a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder", afirmó.Para la rifa se pondrían a la venta seis millones de boletos a 500 pesos cada uno (unos 25 dólares), con los que se espera recaudar 2.500 millones de pesos (unos 127 millones de dólares).López Obrador, quien al inicio de su mandato se rehusó a utilizar la aeronave, planteó originalmente la idea el 18 de enero pasado. Sin embargo, las redes sociales se volcaron en una lluvia de críticas y memes bajo los hashtag #NoEsBroma y #SiMeGanoElAvion con muchas personas cuestionando cómo lidiarían con el mantenimiento de la aeronave. El presidente reiteró que quien gane la rifa obtendría también un año de mantenimiento ya sea en la base militar de Santa Lucía o en el aeropuerto de Ciudad de México. El avión fue comprado por unos 218 millones de dólares durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), y entregado bajo su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).yug/jla/yow -------------------------------------------------------------