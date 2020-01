Washington, 27 Ene 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista el lunes sobre su plan de paz para Medio Oriente al recibir a su "amigo", el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y anunció que el documento, rechazado categóricamente por los palestinos, será presentado el martes."Vamos a hablar sobre la paz en Medio Oriente", dijo Trump antes de ingresar a la Oficina Oval con el jefe del gobierno israelí. Después de numerosos aplazamientos, el mandatario confirmó que el plan estadounidense, ya considerado "histórico" por Netanyahu, se dará a conocer el martes al mediodía (17H00 GMT)."Creo que tiene la oportunidad" de promover la paz, "es un gran comienzo", declaró Trump, y agregó que al final esperaba obtener "apoyo" de los palestinos.Trump, que llegó al poder hace tres años y confió el delicado asunto de la paz en Medio Oriente a su yerno y asesor Jared Kushner, repite que sueña con tener éxito donde fracasaron sus predecesores. Pero nunca ha explicado hasta ahora cómo piensa lograr el regreso a la mesa de negociaciones a los palestinos, quienes creen que Washington ya no tiene la credibilidad para actuar como mediador después de una serie de decisiones favorables a Israel.Según altos funcionarios palestinos, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, ha rechazado en los últimos meses las ofertas de diálogo del presidente estadounidense, considerando la propuesta "ya muerta". Y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayyeh, instó a la comunidad internacional a boicotear el plan estadounidense, que según él es contrario al derecho internacional. "Este no es un plan de paz para Medio Oriente", dijo, señalando que la iniciativa tiene como objetivo principal proteger a "Trump de la destitución" y a "Netanyahu de la prisión".Trump enfrenta un juicio político en el Senado y Netanyahu lucha contra un creciente escándalo de corrupción antes de las elecciones parlamentarias del 2 de marzo, que se anticipan reñidas. - Mano a mano con Gantz - El programa de dos días por el lanzamiento del plan de paz estará cargado.Tras el encuentro del presidente estadounidense y el primer ministro israelí, que nunca dejan de elogiarse, habrá un mano a mano entre Trump y Benny Gantz, rival de Netanyahu en los comicios.El martes, Trump y Netanyahu hablarán juntos desde la Casa Blanca.El primer ministro de Israel dijo que esperaba un plan "histórico" de Trump, quien se describió como "el mejor amigo que Israel haya tenido". Del lado palestino, el mensaje es claro: el documento que Trump prometió presentar finalmente después de varios aplazamientos está "ya muerto". "Rechazamos totalmente lo que la administración Trump ha hecho hasta ahora (...) Nuestra posición es clara: Israel debe poner fin a la ocupación de las tierras palestinas en vigor desde 1967", subrayó el portavoz de Abas, Nabil Abu Rudeina.El domingo, Saeb Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), dijo que se reservaba el derecho de retirarse de los acuerdos de Oslo, que enmarcan sus relaciones con Israel. Según el acuerdo provisional de Oslo II de septiembre de 1995 entre la OLP e Israel, Cisjordania se había dividido en tres zonas: A, bajo control civil y de seguridad palestino; B, bajo control de seguridad civil palestino e israelí; y C, bajo control civil y de seguridad israelí. Este acuerdo provisional estaba programado para finalizar en 1999, pero desde entonces ha sido renovado tácitamente por ambas partes. Sin embargo, el plan de Trump "transformará la ocupación temporal en ocupación permanente", denunció Erekat. - El plan "no se aprobará" - El proyecto estadounidense también fue rechazado por Hamás, el movimiento que controla la Franja de Gaza, un enclave palestino de dos millones de habitantes separados geográficamente de Cisjordania, donde la autoridad de Abas es limitada. El plan estadounidense "no se aprobará" e incluso podría llevar a los palestinos a una "nueva fase" de su lucha, advirtió Ismail Haniyeh, líder del movimiento islamista. Estados Unidos presentó en junio el componente económico de su plan, que prevé aproximadamente 50.000 millones de dólares en inversiones internacionales en los Territorios Palestinos y los países árabes vecinos durante diez años. Pero los detalles concretos de este proyecto siguen siendo objeto de especulación. Según los palestinos, el plan estadounidense incluye la anexión por parte de Israel del Valle del Jordán, una vasta área estratégica de Cisjordania y de los asentamientos en los Territorios Palestinos, así como el reconocimiento oficial de Jerusalén como la única capital de Israel. ¿Habrá un estado palestino en la propuesta estadounidense? Por ahora es un misterio.Pero Trump y su asesor Kushner se han negado a usar el término, rompiendo con la posición tradicional de la comunidad internacional a favor de una solución de "dos estados".