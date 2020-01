Pero las aseguradoras ahora son menos entusiastas y las fuentes, que pidieron no ser identificadas, dijeron que algunas se habían retirado del mercado. Los analistas de KBW dijeron que las protestas en Chile probablemente afectarían las ganancias de las aseguradoras internacionales en el cuarto trimestre. Las pérdidas y la reducción en los proveedores han elevado las tasas. Chris Kirby, jefe de temas de violencia política y terrorismo de la londinense Optio, dijo que incluso para las empresas que no habían presentado un reclamo y no estaban en el medio de una gran ciudad "las tasas generalmente se duplicarán". Un corredor de Londres dijo que las primas se habían triplicado, mientras que Allianz y Munich Re también señalaron que las tasas habían aumentado significativamente. Las aseguradoras se mantienen cautelosas antes de un plebiscito sobre una nueva Constitución en abril, que dijeron podría desencadenar más protestas.