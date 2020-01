Aunque los investigadores no determinan todavía la causa del desastre, surgieron de inmediato preguntas sobre si el piloto, cuyo nombre no se ha revelado oficialmente, debió recibir el visto bueno para volar en semejantes condiciones meteorológicas. En el momento en que sobrevino el accidente, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la oficina del alguacil del condado habían decidido no realizar vuelos en sus propios helicópteros.