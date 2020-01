Actualiza con nuevas declaraciones de autoridades, detalles sobre el lugar del accidente, homenaje de Kyrgios ///Los Angeles, 27 Ene 2020 (AFP) - Pocas veces se alzan voces de consternación a nivel mundial como ocurrió con la muerte el domingo de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en California, en el que también fallecieron su hija y otras siete personas.Un equipo de 18 personas investiga este lunes las causas del accidente en el que perecieron el quíntuple campeón de la NBA de 41 años, su hija Gianna de 13, los otros seis pasajeros y el piloto que viajaban en un helicóptero Sikorsky S-76 que cayó a tierra el domingo en las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California.Daryl Osby, jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, informó que esa oficina recibió una llamada de emergencia reportando el accidente y que al llegar al lugar del siniestro los paramédicos comprobaron que no había supervivientes.Bryant viajaba en su helicóptero privado, que partió desde el Condado de Orange, donde vivía, cerca de las 09H00 locales. Cincuenta minutos después el helicóptero se precipitó contra el suelo y estalló en llamas.Consultada por la AFP, la policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que la falta de visibilidad era tal que sus propios helicóptero fueron dejados en tierra el domingo hasta el mediodía, cuando el cielo se despejó."La situación metereológica no respondía a nuestros parámetros mínimos de vuelo", dijo el portavoz de LAPD, Josh Rubenstein.Algunos fanáticos se desplazaron al lugar del accidente, provocando embotellamientos que retardaron incluso la llegada de algunos investigadores, por lo que la policía pidió que la gente se mantenga alejada."En términos logísticos es una pesadilla porque el sitio del accidente en sí no es de fácil acceso", dijo a periodistas el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva."Es un terreno muy accidentado, muy peligroso incluso en pleno día y más en medio de la noche", advirtió. - El mundo llora - Desde el presidente Donald Trump y su antecesor Barack Obama hasta las máximas figuras del baloncesto y otros deportes como el fútbol, y también el ambiente artístico, se mostraron en shock por el deceso de quien es considerado una de las mayores estrellas en la historia del básquetbol, un competidor implacable. Dos números de apertura de los premios Grammy la noche del domingo estuvieron dedicados a la estrella de Los Angeles Lakers, precisamente en el Staples Center que lo vio brillar y donde cientos de fanáticos se congregaron para rendirle homenaje."¡Esta noche es por Kobe!", gritó la cantante Lizzo, y a quien le siguieron sentidas palabras de la anfitriona Alicia Keys, que también le dedicó a Kobe una canción con Boys II Men.Shaquille O'Neal, quien fuera su amigo, compañero en Los Angeles Lakers, quedó devastado, como la mayoría de sus excolegas: "No hay palabras para expresar el dolor por el que estoy pasando con esta tragedia. Perdí a mi sobrina Gigi y a mi hermano Kobe Bryant, te amo y serás echado de menos. Mis condolencias a la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros".Otros exbasquetbolistas como Magic Johnson y Michael Jordan y el actual astro de los Lakers, LeBron James, también se manifestaron consternados, al igual que las grandes estrellas del fútbol como Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Neymar, un deporte que amaba el estadounidense."Amaba a Kobe, era como un hermano pequeño para mí. Hablamos a menudo, extrañaré mucho estas conversaciones. Era un competidor feroz, uno de los mejores jugadores en este deporte y una fuerza creativa", escribió Jordan en Twitter.El eximio basquetbolista, campeón olímpico en Pekín-2008 y Londres-2012, era a la vez un fanático del fútbol y conoció a varias de sus mayores figuras mundiales, como el argentino Messi. Como expresión de su afición por el fútbol, en los últimos días se había mostrado muy satisfecho con la contratación del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por Los Angeles Galaxy."No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos", publicó Messi en Instagram.El brasileño Neymar le dedicó el domingo su segundo gol en el triunfo de su equipo el PSG contra el Lille haciendo la señal con los dedos del número 24, el que lucía en su indumentaria el estadounidense.Y este lunes el tenista australiano Nick Kyrgios se vistió con la camiseta número 8 de los Lakers para homenajearlo durante el precalentamiento antes de enfrentar al español Rafael Nadal en octavos de final del Abierto de Australia. - Ganó todo... hasta un Oscar - Kobe ganó cinco títulos de la NBA en sus 20 temporadas con los Lakers, terminando con 33.643 puntos, 7.047 rebotes y 6.306 asistencias en 1.346 juegos de NBA en su carrera. Es considerado como uno de los mejores basquetbolistas en la historia de la NBA. Además de ganar dos medallas de oro olímpicas, logró 5 campeonatos de Estados Unidos, fue alineado en 18 oportunidades en el Juegos de las Estrellas, 11 de ellas consecutivas. Pero el legado de Kobe va más allá de sus títulos y récords. Quedó cimentado por sus jugadas increíbles, y esa sangre fría a la hora de definir un partido con un tiro ganador, que le ganó el apodo de 'Mamba Negra'.En 2018, Kobe ganó un premio Óscar al mejor corto de animación por "Dear Basketball", un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono."Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti...", comienza el corto, acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.bur-meh-ol/cl/lda -------------------------------------------------------------