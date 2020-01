"El médico no usaba una máscara, no sabíamos cómo protegernos (...) nadie nos dijo nada", dijo a Reuters una mujer de 45 años de apellido Chen. A su tía le confirmaron que tenía el virus el 20 de enero, cinco días después de que fue hospitalizada. "Publiqué las fotos de mi tía en Weibo (una red social china) y la policía llamó a las autoridades del hospital. Me dijeron que las quitara".