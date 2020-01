"No me estoy centrando en otras. Sé que a este nivel todo puede pasar, por eso a veces me estreso y otras estoy relajada", dijo. "Es solo un torneo y estoy segura de que se sorprenden cuando pierden las 10 mejores jugadoras, pero así es la vida y no podemos dar el 100% todos los días. Así que seguimos adelante y si sigo en el torneo es algo bueno".