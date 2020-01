Cambia origen, firma. Agrega advertencia palestina ///Ramala, Territorios Palestinos, 26 Ene 2020 (AFP) - Los palestinos amenazaron este domingo con retirarse de los Acuerdos de Oslo, que enmarcan sus relaciones con Israel, si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su plan de paz en Medio Oriente, ya considerado "histórico" por Israel.Si Trump anuncia su plan, según lo programado para el martes, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se reserva el derecho de "retirarse del acuerdo interino" (nombre de los resultados concretos) de las discusiones de Oslo, dijo el secretario general de la OLP, Saeb Erekat.Según el acuerdo provisional de Oslo II de septiembre de 1995 entre la OLP e Israel, Cisjordania estaba dividida en tres zonas: A, bajo control civil y de seguridad palestino, Zona B, bajo control de civil palestoino y de seguridad israelí y C, bajo control civil y de seguridad israelí. Este acuerdo provisional finalizaría en 1999, pero desde entonces ha sido renovado tácitamente por las dos partes. El plan de Donald Trump "transformará la ocupación temporal en ocupación permanente", dijo Erekat en declaraciones difundidas cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu y su rival político Benny Gantz se dirigían a Washington, donde tienen previsto reunirse con el presidente Trump el lunes para discutir el plan. El sábado el portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmud Abas, había advertido que "'El acuerdo del siglo' ya está muerto"."Rechazamos totalmente lo que la administración Trump ha hecho hasta ahora (...) Nuestra posición está clara: Israel debe poner fin a la ocupación de las tierras palestinas en vigor desde 1967", subrayó el portavoz, Nabil Abu Rudeina. - "Ningún palestino" lo apoya - Los palestinos dijeron que no fueron invitados a estas discusiones y criticaron a Estados Unidos por haber reconocido, bajo el gobierno de Donald Trump, a Jerusalén como la capital de Israel y por haber defendido la presencia de asentamientos israelíes --considerados contrarios al derecho internacional-- en los Territorios Ocupados.La colonización por Israel de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, pero se ha acelerado en los últimos años desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un aliado clave de Netanyahu quien lo describió este fin de semana como "el mejor amigo que Israel ha tenido"."Me reuniré mañana [en Washington] con mi amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, quien presentará su 'plan de paz'. Una oportunidad de este tipo solo sucede una vez en la historia y no podemos dejarla pasar", declaró el domingo Netanyahu durante una reunión de su consejo de ministros, horas antes de su partida."Desde hace tres años, estoy hablando con el presidente Trump y su equipo de nuestras necesidades en cuestiones de seguridad [...] En todas las conversaciones, me han escuchado atentamente en la Casa Blanca [al tratar] sobre las necesidades existenciales de Israel. Marcho a Washington [...] con la esperanza de que podamos hacer Historia", añadió.Estados Unidos presentó en junio las grandes líneas económicas de su plan, que prevé unos 50.000 millones de dólares en inversiones internacionales en los Territorios palestinos y los países árabes vecinos en un plazo de diez años. Los detalles concretos de la iniciativa y su eventual faceta política, en cambio, todavía no se conocen. - ¿Todavía secreto? - El líder opositor Gantz --exjefe del ejército de Israel-- dijo que habia mantenido "numerosos encuentros y discusiones sobre el 'plan de paz' con los consejeros del presidente, responsables de la Casa Blanca y mi amigo el embajador [estadounidense en Jerusalén] David Friedman. El contenido del plan, así como sus detalles, seguirán siendo secretos por el momento"."De todas formas ya les puedo informar que el 'plan de paz' (...) marcará la historia como un jalón importante que permitirá a diferentes actores de Oriente Medio avanzar, con un acuerdo regional histórico", añadió Gantz, que se reunirá con Trump el lunes.Gantz, señaló no obstante que el martes regresará a Jerusalén para participar en las primeras discusiones de un comité parlamentario que deberá pronunciarse sobre la petición de inmunidad de Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción en varios casos, un asunto clave para la supervivencia política del primer ministro.gl-jjm/gk/jvb/es/mb/age -------------------------------------------------------------