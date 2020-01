Mandataria interina de Bolivia anuncia su candidatura a la presidencia =(Video)= La Paz, 25 Ene 2020 (AFP) - La mandataria transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este viernes su candidatura a la presidencia en las elecciones del próximo 3 de mayo, una posibilidad que desde antes había generado críticas de la oposición."He tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales", afirmó Áñez en un discurso público. "No estaba en mis planes participar en las elecciones", agregó la mandataria, que asumió el gobierno el 12 de noviembre tras la renuncia dos días antes de Evo Morales en medio de una fuerte convulsión social.La mandataria había señalado varias veces que la meta principal de su gestión era convocar a nuevas elecciones generales, como manda la Carta magna, y generar condiciones para la transparencia del proceso. Áñez explicó que su decisión se basa en que el resto de los partidos no lograron unidad para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, que encabeza los últimos sondeos de voto, anteriores al anuncio de la candidatura del economista Luis Arce."La dispersión de voto y de candidaturas me ha llevado a tomar esta decisión; respetamos decisión a quienes no se unieron", dijo.Una encuesta del diario Página Siete de principios de enero ubica al MAS con un respaldo del 20,7%, y a Áñez (que no era candidata), con un 15,6%, mientras que Mesa, principal opositor en octubre, marchaba tercero con un 13,8%.Áñez hizo su anuncio tras un acuerdo de su partido "Demócratas" con la agrupación "Solbo", del alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien en los comicios de octubre había acordado su apoyo al candidato y expresidente centrista Carlos Mesa."Estamos en otro momento histórico", dijo el alcalde, que podría ser candidato a la vicepresidencia según él mismo estimó.Opositores del MAS y otras agrupaciones políticas cuestionaron la decisión de Áñez. Entre ellos, el diputado independiente Amilcar Barral dijo que el gobierno puede caer en el error "de utilizar los bienes del Estado a su favor" durante la campaña.El candidato presidencial y líder cívico Luis Fernando Camacho, actor clave en las protestas que condujeron a la renuncia de Morales, había señalado antes de que Áñez oficializara su candidatura de Áñez que "no sería ético", pese a tener derecho a postulase.Los partidos tienen plazo hasta el próximo 2 de febrero para inscribir candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral. Los comicios serán el 3 de mayo y una eventual segunda vuelta está prevista para el 14 de junio. jac/mls