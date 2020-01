París, 24 Ene 2020 (AFP) - El líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela reconocido por medio centenar de países, instó este viernes en París a la diáspora venezolana que siga unida y alzando la voz, tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron. La reunión con el presidente francés, que tuvo lugar a puerta cerrada y sin comparecencia ni comunicado posterior, duró cerca de una hora, según fuentes próximas al opositor venezolano, que indicaron que antes se había reunido con el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, y que después visitó el Senado. De la reunión con Macron, Guaidó señaló que se trataron temas de la "agenda europea" y de la necesidad de "contener una potencial catástrofe que hoy es ya una emergencia humanitaria sin precedentes en América Latina", en alusión a Venezuela.Por su parte, Macron tuiteó por la noche que "Francia apoya la organización rápida de unas elecciones presidenciales libres y transparentes".En plena gira europea, el político venezolano visitó Londres, Bruselas y Davos esta semana, antes de desplazarse a París, y el sábado tenía previsto viajar a Madrid, donde será recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González. "Tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad. Espero y estoy seguro de que se va a mantener de esa manera", declaró el líder opositor ante la prensa el viernes por la noche, antes de un acto con de 200 miembros de la diáspora venezolana en París.En su intervención, Guaidó reclamó el "apoyo" de los migrantes para hacer frente a una "emergencia humanitaria compleja". "Esa es la clave hoy y por lo cual estamos en Europa (...) La clave es unirnos, todos empujando en la misma dirección", recalcó el líder opositor ante sus simpatizantes, que lo recibieron en pie, aplaudiendo y con vítores, y entonando el himno de Venezuela.Afuera, unas veinte personas se concentraron, de forma pacífica, para protestar contra el político, con pancartas en las que lo acusaban de "traidor" y "asesino" y gritando lemas a favor del presidente venezolano, Nicolás Maduro. - "Generar tensión" - Por la noche, Guaidó hizo un llamado para que los venezolanos que residen en el exterior mantengan viva la protesta y traten de combatir la "frustración", mientras que algunos sondeos reflejaron una bajada de su popularidad en el país ante la imposibilidad de desplazar a Maduro del poder. Según la encuestadora venezolana Datanálisis, la popularidad del líder opositor cayó de 63% a 38,9% en 12 meses. "Todos tenemos un rol en esta etapa de la lucha", enfatizó el líder opositor. "Necesitamos a todo el mundo, literalmente", incluido el ejército. "Los militares, queramos o no (...) son una variable para la decisión", aseveró, y afirmó que "con absoluta certeza el 80% de ese cuerpo está a favor del cambio" pero que tienen "miedo".En el discurso, de una media hora, llamó a los emigrados a "generar tensión" y "alzar la voz, protestar" y "volver a la calle". "No están solos", señaló Guaidó, pidiendo a los asistentes que "no escatimen en asociaciones, en fundaciones, en enviar apoyo al país de manera más transparente cada vez".Una de esas emigrantes es Luisa Rojas, una músico venezolana de unos 50 años que, como sus cuatro hermanos, tuvo que abandonar su país, cuya situación ve "muy muy complicada". "Estamos secuestrados por una mafia, ahí no hay gobierno, eso es una mafia de criminales", denunció después del discurso del líder opositor, asegurando que "todos apoyamos a Guaidó". Según cifras de Naciones Unidas, un total de 4,6 millones de venezolanos abandonaron su país desde finales de 2015, en lo que se ha considerado el mayor éxodo de la región en las últimas décadas.jvb/jz -------------------------------------------------------------