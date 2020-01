Actualiza con declaraciones ///Bagdad, 24 Ene 2020 (AFP) - Miles de partidarios del poderoso líder chiita Moqtada Sadr se congregaron este viernes en Bagdad para pedir la expulsión de las tropas estadounidenses de Irak, donde el sentimiento antinorteamericano ha aumentado en las últimas semanas."Fuera, fuera, ocupantes", "Sí a nuestra soberanía", repetía la multitud ondeando banderas iraquíes. Hombres, mujeres y niños, en algunos casos venidos de otros lugares de Irak se dieron cita en el barrio Jadriya de la capital a instancias de este clérigo chiita.Moqtada Sadr había convocado "una manifestación pacífica de un millón de personas contra la presencia estadounidense" en un momento en que las protestas antigobierno han perdido fuerza desde que Estados Unidos mató al general iraní Qasem Soleimani, en Bagdad el 3 de enero en un ataque con drones.En un comunicado leído ante la multitud Sadr pidió que las tropas estadounidenses se retiren, que se anulen los acuerdos en materia de seguridad entre Bagdad y Washington y se cierre el espacio aéreo iraquí para los aviones militares estadounidenses.El líder chiita pidió a Trump que no sea "arrogante" con los dirigentes iraquíes. "Si cumplen nuestras exigencias trataremos a Estados Unidos como un país que no ocupa Irak, en caso contrario lo consideraremos un país hostil", dijo.- Retraso - Varias facciones paramilitares iraquíes como las proiraníes de Hashd al Shaabi, habitualmente rivales de Sadr, apoyaron esta manifestación.Uno de los líderes de estas milicias, Qais al-Jazali, dijo en Twitter: "El mensaje del pueblo (a Trump) ha sido claro: o se van voluntariamente o serán expulsados".El ayatolá Alí Sistani, la más importante autoridad chiita de Irak, no apoyó la manifestación. En su sermón del viernes, leído por uno de sus representantes, Sistani apoyó el derecho de los iraquíes a manifestarse "pacíficamente", en favor de la soberanía del país.Y también denunció el "retraso" en la formación de un nuevo gobierno.Bajo la presión de la calle, el primer ministro iraquí Adel Abdel Mahdi dimitió, aunque sigue en funciones pues los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo para designar a un sucesor.El movimiento de protesta contra el gobierno, que pide elecciones anticipadas, un primer ministro independiente y el fin de la corrupción, teme que sus exigencias se vean eclipsadas por la movilización organizada por Sadr.Las protestas, que comenzaron el 1 de octubre, fueron relegadas a un segundo plano tras la muerte de Soleimani, emisario de Teherán en Irak, y de Abu Mehdi al Muhandis, su lugarteniente iraquí y número dos del Hashd.Dos días después, el Parlamento iraquí votó a favor de la salida de las tropas extranjeras, entre ellas, 5.200 militares estadounidenses desplegados para ayudar a los iraquíes en la lucha contra el yihadismo.Esta semana, 12 manifestantes perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, con lo que suman ya 480 los muertos desde el inicio de las protestas.- ¿Reformista o líder de la resistencia? - Las operaciones de la coalición internacional contra el yihadismo, lideradas por Washington, también quedaron suspendidas tras la muerte de Soleimani y las discusiones con Bagdad sobre el futuro de las tropas estadounidenses todavía no han comenzado, según el coordinador estadounidense de la coalición, James Jeffrey.Moqtada Sadr, opositor a la presencia estadounidense en Irak, reactivó tras la muerte del general Soleimani su milicia, el "Ejército del Mehdi", que había combatido a los soldados estadounidenses durante la ocupación de Irak entre 2003 y 2011.Autoproclamado "reformista" después de prestar su apoyo al movimiento de protesta, dirige también el mayor bloque en el Parlamento y varios de sus aliados ocupan puestos ministeriales.Esta semana 12 manifestantes perdieron la vida en enfrentamientos esta semana con las fuerzas del orden, con lo que suman ya 480 los muertos desde el inicio de las protestas.Para Harith Hasan, experto del Carnegie Middle East Centre, Moqtada Sadr trata de jugar diferentes cartas a la vez."Por un lado, trata de ser visto como un líder reformista (...) y por otro, quiere mantener su imagen de líder de la resistencia a la 'ocupación estadounidense'" para ganar favores de Irán, que desea la salida de las tropas estadounidenses de Oriente Medio", explica.ak-ah/mjg/mdz/vl/af-bl/eg -------------------------------------------------------------