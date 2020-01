Una fuente de la policía con conocimiento de la cuestión comentó a The Associated Press que Rodríguez había llegado el lunes en la madrugada en un vuelo procedente de Caracas. Pero el funcionario, que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el tema, dijo que Rodríguez no tiene permitido poner un pie en territorio español, ni en cualquier otro país europeo.