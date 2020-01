CentralA una semana del Brexit, la UE ultima su divorcio con el Reino Unido Por Toni CERDÀ =(Video)= Bruselas, 24 Ene 2020 (AFP) - Los líderes de las instituciones europeas rubricaron este viernes el acuerdo del Brexit antes de su prevista ratificación por la Eurocámara, a una semana de que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) pongan fin a casi medio siglo de tumultuosa relación.El presidente del Consejo Europeo "Charles Michel y yo acabamos de firmar el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE, abriendo el camino a su ratificación por la Eurocámara", tuiteó la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.En las imágenes oficiales de la ceremonia, a la que no se permitió el acceso de prensa, los rostros serios de ambos, acompañados en segundo plano por el negociador europeo Michel Barnier, protagonizan la firma del Tratado de Retirada, que ahora debe viajar a Londres para su rúbrica por el primer ministro Boris Johnson.El gobierno británico explicó que Johnson firmará el acuerdo "durante la tarde", antes de que regrese a Bruselas, donde se conservará el original en los archivos de las instituciones junto a otros tratados internacionales. Una copia se enviará a Londres, precisó.El Reino Unido se encamina a abandonar el bloque el 31 de enero como decidieron los británicos en un referéndum en 2016 y tras más de tres años de negociaciones y dos elecciones legislativas británicas para tratar de sacar adelante el acuerdo.La reina Isabel II dio el jueves su asentimiento real el proyecto de ley que regula los términos del Brexit, elaborado por el gobierno de Johnson, después de su aprobación por el Parlamento británico.La pelota está ahora en el lado europeo. El pleno de la Eurocámara debe ratificar el miércoles el acuerdo, un trámite que se anuncia fácil después que la comisión parlamentaria competente lo aprobara el jueves por 23 votos contra 3."Es un momento histórico, aunque no sea agradable ni bueno para nosotros", dijo el jueves Antonio Tajani, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales durante el debate, con unos eurodiputados británicos divididos entre la alegría y la tristeza.El laborista Richard Corbett denunció que el "Brexit ya no es desde hace tiempo la voluntad del pueblo británico", mientras que Rupert Lowe, del Partido del Brexit, llamó a la UE a "comportarse de manera justa" con los británicos cuando negocie la relación futura. - "Nueva página" - El Reino Unido pondrá fin a 47 años de membresía al bloque el 31 de enero, protagonizando el primer divorcio de un país en más de seis décadas de proyecto europeo, aunque seguirá cumpliendo con las reglas hasta finales de año sin participar en las decisiones.Durante este período de transición, que busca evitar una ruptura abrupta y que puede prorrogarse, Londres y Bruselas deberán alcanzar un acuerdo sobre la futura relación a ambos lados del Canal de la Mancha, sobre todo en el aspecto comercial."Las cosas cambiarán inevitablemente pero nuestra amistad permanecerá. Empezamos un nuevo capítulo como socios y aliados", tuiteó el jefe del Consejo, quien expresó sus "ganas" de escribir junto al Reino Unido "esta nueva página".La Comisión Europea espera tener su mandato de negociación en febrero, pero teniendo en cuenta el tiempo necesario para la ratificación de un acuerdo, Londres y Bruselas dispondrían de ocho meses --de marzo a octubre-- para alcanzarlo, "una misión imposible", según un diplomático europeo.El 1 de julio será la primera fecha clave de la nueva etapa en el Brexit. La UE y el Reino Unido deberán decidir para entonces si prolongan la transición y por tanto la negociación comercial uno o dos años. El 'premier' británico ya avanzó que rechaza esa opción.tjc/es