SHOTLIST BUENOS AIRES, ARGENTINA22 DE ENERO DE 2020FUENTE: MAS PARTYRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general Evo Morales y Luis Arce, candidato presidencial boliviano para el partido Movimiento por el Socialismo (MAS), levantan la mano juntos2. Plano medio Evo Morales y Luis Arce cantan3. Zoom out personas y banderas 4. SOUNDBITE 1 - Evo Morales, expresidente de Bolivia (hombre, español, 24 seg.): "Vamos a volver al gobierno, no con armas, como la derecha, no con balas, como los racistas y fascistas, vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo Boliviano." 5. Plano medio Evo Morales y Luis Arce cantan6. Paneo de derecha a izquierda personas con banderas7. Plano medio Evo Morales y Luis Arce escuchan discurso LA PAZ, BOLIVIA22 DE ENERO DE 2020FUENTE: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA BOLIVIANARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. Plano general La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, llega al evento para celebrar el Día del Estado Plurinacional9. Plano medio Jeanine Áñez antes de su discurso10. Primer plano Jeanine Áñez en el podium 11. SOUNDBITE 2 - Jeanine Añez, presidenta interina de Bolivia (mujer, español, 15 seg.): "He pedido a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno que organicen un plan conjunto, antes, durante y después del 3 de mayo, para que el voto de los bolivianos sea resguardado." 12. Plano general Jeanine Áñez sale del evento BUENOS AIRES, ARGENTINA22 DE ENERO DE 2020FUENTE: MAS PARTYRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 13. Plano medio Evo Morales y Luis Arce escuchan el discurso14. Plano general personas ondean banderas ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Evo Morales llama a "recuperar el gobierno con el voto del pueblo" =(Video)= Buenos Aires, 23 Ene 2020 (AFP) - El expresidente de Bolivia Evo Morales llamó este miércoles a recuperar el gobierno "con el voto del pueblo" en las elecciones del 3 de mayo en su país, en un multitudinario acto en Argentina, donde está refugiado desde hace más de un mes."Lo que viene es cómo recuperar la democracia. Estoy convencido de que es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha, no con balas como los racistas-fascistas", dijo Morales."Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente", añadió el exmandatario antes miles de bolivianos residentes en Argentina.En el acto de tono electoral celebrado en el club Deportivo Español en Buenos Aires para conmemorar los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia, Morales desafió a opositores que denuncian su activismo desde el exilio: "Voy a seguir haciendo política para derrocar a la derecha boliviana. No tengo ningún miedo. Hemos hecho tanta historia, no nos vamos a rendir, vamos a triunfar".El candidato presidencial, el exministro Luis Arce, designado el domingo tras largas deliberaciones en Buenos Aires, estuvo presente en el acto, pero no tomó la palabra.También asistió el exvicepresidente Alvaro García Linera junto a sindicalistas argentinos.En un discurso de más de una hora, el expresidente hizo un racconto de lo que consideró los progresos económicos y sociales alcanzados desde 2006 durante sus tres mandatos, el último de los cuales debía terminar este miércoles.Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social tras su victoria en la primera vuelta de las presidenciales del 20 de octubre, comicios que fueron anulados luego de que una auditoría de la OEA hallara irregularidades.El gobierno interino de la conservadora Jeanine Áñez convocó a elecciones para el 3 de mayo y fijó una eventual segunda vuelta para el 14 de junio."Evo no está solo", "Evo no está solo", coreó el público que agitó banderas wiphalas de los pueblos originarios.El expresidente, que no puede ser candidato, reiteró que su gobierno sufrió un "golpe de estado con participación de Estados Unidos", y que fue víctima además de "un golpe al litio", cuya industrialización impulsó. "A veces me pregunto por qué tanto miedo al Evo. No me dejan entrar a Bolivia (...) por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Antes de las elecciones del 20 de octubre, había pensado que era mi última gestión hasta 2025", dijo el expresidente sobre su frustrada ambición a un cuarto mandato. ls/mls ------------------------------------------------------------- Bolivia garantizará la seguridad del voto en las presidenciales con militares =(Fotos+Live Video+Video)= La Paz, 22 Ene 2020 (AFP) - La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ordenó este miércoles a sus ministros de Defensa y de Gobierno (Interior) elaborar un plan para garantizar la seguridad de la votación en las presidenciales del 3 de mayo, tras los comicios de octubre anulados por irregularidades. "He pedido a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno que organicen un plan conjunto, antes, durante y después del 3 de mayo, para que el voto de los bolivianos sea resguardado", afirmó la mandataria interina, durante un mensaje al país en la celebración del Día del Estado plurinacional.Esos festejos se realizan anualmente desde 2009, cuando, de acuerdo con la nueva Constitución, Bolivia dejó de definirse como república.La mandataria de derecha calificó los próximos comicios de prioridad, después de que los bolivianos fueran testigos de cómo el exgobernante Evo Morales "manipuló el voto para perpetuarse en el poder" en las elecciones del 20 de octubre.Esos comicios fueron anulados después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) difundiera el 10 de noviembre un informe que halló irregularidades en el recuento de votos en favor de Morales, en el poder desde 2006 y con el deseo de gobernar hasta 2025.El exgobernante izquierdista renunció ese mismo día, a raíz de multitudinarias protestas civiles en todo el país contra su victoria electoral, además de un motín policial y la retirada del apoyo de los militares.Áñez, que asumió la presidencia dos días después, destacó que, por tales motivos, "las elecciones del 3 de mayo se convertirán en el proceso electoral boliviano abierto mejor acompañado y más observado de toda nuestra historia".La OEA, la ONU ya la Unión Europea manifestaron su deseo de apoyar y acompañar el proceso electoral.La mandataria también dijo en su discurso que su gobierno descubrió hechos anormales al tomar las riendas del país, por "el abuso de poder" durante la administración de Morales.Áñez mencionó por ejemplo que Bolivia gastó cerca "de 147 millones de dólares" en casi 14 años para apoyar una brigada médica, pero que "menos de un tercio" de ésta estaba compuesta por médicos profesionales y que sólo un 20% del fondo era para este programa de salud. "El resto era desviado para financiar el castrocomunismo", apuntó.Asimismo, dijo que el ejecutivo halló financiamiento económico para "partidos políticos extranjeros", aunque no mencionó cuáles.En Bolivia existe la versión que el gobierno de Morales apoyó a Podemos, el partido español izquierdista liderado por Pablo Iglesias. jac/gma