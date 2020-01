“No puede haber delito, no puede haber falta sin una ley, escrita o no escrita, expresa o implícita”, dijo Curtis, exministro de la Corte Suprema. “Debe existir alguna ley; de lo contrario no existe delito. Mi interpretación de esto es que los vocablos ‘delitos graves y faltas’ implican ‘infracciones contra las leyes de Estados Unidos’”.