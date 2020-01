SHOTLIST VIENA, AUSTRIA18 DE ENERO DE 202019 DE ENERO DE 2020FUENTE: ZOOLÓGICO DE SCHÖNBRUNNRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general del oso polar dando sus primeros pasos junto a su madre2. Plano general del oso polar dando sus primeros pasos junto a su madre3. Plano general del oso polar dando sus primeros pasos junto a su madre VIENA, AUSTRIA20 DE ENERO DE 2020FUENTE: ZOOLÓGICO DE SCHÖNBRUNNRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. SOUNDBITE 1 - Stephan Hering-Hagenbeck, director del zoológico (hombre, German, 12 seg.): "Nuestro cachorro de oso polar goza de buena salud, da sus primeros pasos. Por el momento todavía está muy tambaleante, por lo que no sale de su lecho. Pero la práctica hace a la perfección" VIENA, AUSTRIA18 DE ENERO DE 202019 DE ENERO DE 2020FUENTE: ZOOLÓGICO DE SCHÖNBRUNNRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano general del oso polar dando sus primeros pasos junto a su madre6. Plano general del oso polar dando sus primeros pasos junto a su madre