“Es alta la posibilidad de implicancia de funcionarios corruptos en la fuga de los 75 integrantes del PCC, porque es imposible que no hayan visto la cantidad de arena en una de las celdas. No es posible que no hayan podido ver una salida en el perímetro de la penitenciaría, hay una evidente connivencia" dijo el lunes en conferencia de prensa la ministra de Justicia paraguaya, Cecilia Pérez.