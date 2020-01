LUMPKIN, Georgia - El caos y la confusión de los tribunales de inmigración, que no dan abasto para procesar la cantidad de casos que tienen por delante, se agravan tras el incremento en los pedidos de asilo y la intensa campaña de Donald Trump para poner fin a la inmigración ilegal, según comprueban reporteros de The Associated Press al visitar tribunales de 11 ciudades en un período de 10 días. Por Kate Brumback, Deepti Hajela y Amy Taxin. AP Foto.