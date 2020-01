Houston, fallecida en 2012 tras años de abuso de drogas, tuvo un éxito instantáneo tras firmar su contrato discográfico a los 19 años. Su álbum debut de 1985 incluyó tres No. 1: “Saving All My Love for You”, “How Will I Know” y “The Greatest Love of All”. Tuvo siete sencillos consecutivos en la cima de las listas de popularidad, un hito para cualquier artista. Hija de la cantante góspel Cissy Houston y prima de Dionne Warwick, Houston creció en la industria de la música.