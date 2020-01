“Los organismos en Honduras no son creíbles, porque las instituciones han fallado y hemos visto como durante tanto tiempo se han cometido actos de corrupción y no han llevado a los culpables a los tribunales”, señaló. “Si se amplía el acuerdo con la OEA tendremos la seguridad que, por lo menos, se van a tomar en cuenta algunas investigaciones que aún no se han tocado.”