SHOTLIST CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA15 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general Alejandro Giammattei recibe la banda presidencial2. Plano medio Alejandro Giammattei recibe la banda presidencial3. Zoom out Alejandro Giammattei agradece al público y a su hija después de jurar como presidente de Guatemala4. Plano general Alejandro Giammattei agradece al público con su hija después de jurar como presidente de Guatemala CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA14 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano medio Alejandro Giammattei durante su discurso6. Plano general Alejandro Giammattei durante su discurso 7. SOUNDBITE 1 - Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala (hombre, español, 13 seg.): "Ha llegado el momento en que no se identifique más a Guatemala como un país violento. Esta ley nos permitirá la persecución, enjuiciamiento y condena, como lo que son grupos terroristas" CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA15 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano medio Alejandro Giammattei agradece al público con su hija después de jurar como presidente de Guatemala9. Plano medio Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo (de corbata amarilla)10. Plano general Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo en el escenario ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ Derechista Alejandro Giammattei jura como nuevo presidente de Guatemala =(Fotos+Video+Infografía)= Ciudad de Guatemala, 15 Ene 2020 (AFP) - El derechista Alejandro Giammattei fue juramentado este martes como nuevo presidente de Guatemala para un periodo de cuatro años en sustitución del impopular Jimmy Morales, con la promesa de atacar la corrupción y contener los elevados índices de pobreza.La juramentación de Giammattei, de 63 años estuvo a cargo del nuevo presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, en un acto solemne en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la capital.ec/mas/rsr ------------------------------------------------------------- Presidente de Guatemala dice que declarará como "grupos terroristas" a pandilleros =(Fotos+Infografía+Video)= Ciudad de Guatemala, 15 Ene 2020 (AFP) - El nuevo presidente de Guatemala, el derechista Alejandro Giammattei, anunció este martes en su discurso de investidura que buscará declarar a las temibles pandillas como "grupos terroristas" debido la estela de muertos que provocan diariamente."Hoy ante ustedes presentaré (al Congreso) una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son: grupos terroristas", afirmó en un eufórico discurso de toma de posesión en el Teatro Nacional de la capital.Giammattei, de 63 años, fue juramentado por el nuevo presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, y sustituirá en el cargo por un periodo de cuatro años (2020-2024) al mandatario saliente Jimmy Morales.Aseguró que ha llegado "el momento de que haya paz para nuestro pueblo, ha llegado el momento que el Estado enfrente con firmeza esta lacra que extorsiona, que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos con toda nuestra energía"."Ha llegado el momento en que no se identifique más a Guatemala como un país violento. Esta ley nos permitirá la persecución, enjuiciamiento y condena como lo que son, grupos terroristas", agregó.Datos oficiales indican que cada año se registran más de 3.500 muertes violentas en el país centroamericano, la mitad a causa del narcotráfico y la pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.Asimismo, instó a la unión a sus homólogos centroamericanos que tienen ese mismo problema, en especial El Salvador y Honduras, "para acabar con este mal que tanto dolor, luto, pérdidas humanas y materiales nos han causado"."Enfrentémoslos con todo el peso y rigor que la ley nos permita, es urgente atacar las causas estructurales que dan origen a esta plaga", insistió.El nuevo mandatario consideró que la promoción de una verdadera inclusión social, el acceso a la educación y la prevención del delito "son las bases para frenar el crecimiento de estos grupos antisociales".Asimismo, prometió lanzar una cruzada para combatir la desnutrición crónica, que afecta a casi el 50% de menores de cinco años y los condena prácticamente a la muerte o precario desarrollo humano.Giammattei también adelantó que creará una comisión presidencial para combatir "la maldita corrupción", incrustada en las esferas del Estado y que frena la inversión social en el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los 15 millones de guatemaltecos."Se acabó la fiesta y el despilfarro, se acabó la sobrevaloración de las obras", afirmó.El nuevo gobernante afirmó que de igual manera luchará contra el contrabando y defraudación fiscal y aduanera, y también creará certeza jurídica para que haya inversión extranjera y generación de empleos.hma/ec/rsr