A kilómetros de distancia, en la localidad de Morales, agentes de la Policía Nacional revisaban los documentos en un puesto de control. Los periodistas de The Associated Press vieron a aproximadamente 20 migrantes hondureños que fueron subidos a un vehículo de la policía para ser llevados de regreso a la frontera porque no se habían registrado con las autoridades de inmigración.