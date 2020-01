"Cuando me llamaron para que fuera presidente del jurado de Cannes 2020 no me lo creía, estaba feliz, sorprendido y orgulloso al mismo tiempo", afirmó Spike Lee, de 62 años, al tiempo que se declaró "honrado por ser la primera persona de la diáspora africana" en Estados Unidos en asumir ese cargo, según un comunicado de los organizadores del festival.