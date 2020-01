SIN PROCEDENCIA - La vajilla de la abuela -y todo objeto familiar viejo que tal vez no sea de mucho uso para las parejas modernas- a menudo plantea serios dilemas. Si su estilo de vida no tiene lugar para ellos, dónelos o véndalos, recomiendan expertos. No conserve algo que no va a usar simplemente por su valor emocional, sobre todo si no tiene mucho espacio en su casa. Por Tracee M. Herbaugh. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.