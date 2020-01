Si no llegó a destacar más como futbolista, fue por no encontrarse a gusto encorsetado en los rígidos sistemas tácticos de la época: "Los entrenadores te dirigen y te piden cosas que a veces no entiendes o con las que no estás de acuerdo, como era en ocasiones mi caso. A veces intentaba hacer lo que me pedían y no me salía. En el campo me intentaba mover con libertad, hacer mi fútbol. Fue cuando vi jugar al Barcelona de Cruyff cuando empecé a entender cómo funcionaban realmente las cosas. Aprendí muchísimo con ellos", declaró Setién al diario marca en mayo de 2018.