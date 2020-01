El éxito de Disney “Frozen 2" no recibió calor el lunes; la secuela quedó fuera en la intemperie _ o perdida en el bosque, como dice su canción. Sí recibió una candidatura a mejor canción original, por “Into the Unknown”. Pero en el apartado de mejor largometraje animado, fue desplazada por “How to Train a Dragon: The Hidden World” (“Cómo entrenar a tu dragón 3”), “Toy Story 4”, “I Lost My Body” (“Perdí mi cuerpo”), “Klaus” y “Missing Link” (“Sr. Link”).