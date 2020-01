“No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegué al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby, y ya estaban los médicos trabajando, por lo que no me acerqué”, tuiteó Benavides, junto a una foto en la que aparece al lado de Gonçalves. “Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mí, pensaba que era tu compañero del equipo porque Al largar desde atrás perdí el orden”.