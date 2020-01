La cinta protogonizada por Joaquin Phoenix competirá por la principal estatuilla con el drama de la industria de la Fórmula Uno "Ford vs Ferrari", la producción de gánsters "The Irishman", la sátira nazi "Jojo Rabbit", la nueva adaptación de "Mujercitas", el relato de divorcio "Marriage Story", el drama de guerra "1917", la nostálgica "Once Upon a Time in Hollywood y la película surcoreana "Parasite".