Actualiza con advertencia de Irán al Reino Unido ///Teherán, 13 Ene 2020 (AFP) - Irán negó este lunes haber intentado "encubrir" su responsabilidad en la tragedia del avión de pasajeros ucraniano derribado por error el miércoles cerca de Teherán.Las fuerzas armadas iraníes reconocieron el sábado su responsabilidad en la catástrofe del vuelo PS572 de Ukraine International Airlines, derribado el 8 de enero por un misil iraní muy poco después de haber despegado de Teherán.Sin embargo, el jueves y el viernes, la Organización de la Aviación Civil iraní y el gobierno seguían negando la hipótesis de que el avión hubiese sido derribado por un misil, mencionada ya desde el miércoles a la noche por el gobierno de Canadá.Las 176 personas a bordo del avión, iraníes y canadienses en su mayoría, murieron en la catástrofe."En estos días de tristeza, hubo críticas a los responsables y las autoridades del país. Algunos responsables fueron acusados incluso de mentir y de intentar encubrir lo ocurrido, cuando, verdadera y honestamente, ese no fue el caso", dijo este lunes el vocero del gobierno iraní, Ali Rabii."La verdad es que no mentimos. Mentir es disfrazar la verdad de manera intencional y concienzuda. Mentir es encubrir informaciones. Mentir es conocer un hecho y no decirlo o deformar la realidad", agregó Rabii."Lo que dijimos el jueves estaba basado en las informaciones que habían sido presentadas al conjunto del gobierno y según las cuales no había ningún vínculo entre el accidente y un (disparo de) misil", agregó este vocero.El anuncio de la responsabilidad de las fuerzas armadas provocó una ola de indignación en Irán.El sábado por la noche, una ceremonia en homenaje a las víctimas en una universidad de Teherán se transformó en manifestación contra las autoridades al grito de "muerte a los mentirosos", antes de ser dispersada por la policía.El domingo por la noche, movilizaciones de una amplitud difícil de evaluar tuvieron lugar en la capital iraní, según videos publicados en las redes sociales que no pudieron ser autentificados. - "Moderación" - El jefe de la policía de Teherán declaró este lunes que recibió órdenes de actuar con "moderación" frente a las manifestaciones contra las autoridades tras el derribo por error del avión civil ucraniano.El gobierno alemán había exhortado este lunes a Irán a permitir que se produzcan "protestas de forma pacífica y libre".La portavoz del ministerio alemán de Exteriores, Maria Adebahr, consideró "muy preocupantes" las imágenes de video en las que se ve a las fuerzas de seguridad iraníes reprimir a los manifestantes.El presidente iraní, Hasan Rohani, prometió una "exhaustiva investigación" sobre el desastre aéreo, durante una conversación el domingo por la noche con el primer ministro sueco Stefan Lofven, según indicó su oficina. - Advertencia al Reino Unido - Por otra parte, el ministerio británico de Relaciones Exteriores convocó el lunes al embajador iraní en Londres para protestar por la breve detención durante el fin de semana del embajador británico, Rob Macaire, en Teherán, anunció el portavoz de Downing Street."Fue una violación inaceptable de la Convención de Viena y debe ser investigada. Pedimos al gobierno iraní todas las garantías de que esto no volverá a suceder. La cancillería convocó hoy al embajador iraní para transmitirle nuestras firmes objeciones", afirmó el portavoz.Pero Irán amenazó la noche del lunes con expulsar al embajador en caso de un nuevo "error" del gobierno del Reino Unido. Teherán "llama al cese inmediato de cualquier acción intervencionista y provocadora", indicó en un comunicado el ministerio de Relaciones exteriores iraní.Irán reconoció que había detenido de forma breve a Macaire, cuando este abandonaba una manifestación, el sábado, organizada en principio como una vigilia en memoria de las 176 víctimas.El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araghchi, subrayó que "no fue detenido, fue arrestado por ser un extranjero no identificado que participaba en una manifestación ilegal", y añadió que fue liberado 15 minutos después, cuando se confirmó su identidad.Macaire negó que hubiera participado en manifestaciones contra las autoridades iraníes, como publicaron algunos medios. neg-dv/me/es/mis/eg -------------------------------------------------------------