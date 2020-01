"Es un riesgo muy grande porque ya han dicho (las disidencias) que no habrá combates, sino que habrá guerra urbana, que ya no habrá guerra prolongada sino guerra corta, y pues que no habrá combates, habrá explosivos en los sectores básicamente urbanos", dijo Acosta en una entrevista con Reuters en su casa campestre en las afueras de la ciudad de Cali.