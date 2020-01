Caracas, 11 Ene 2020 (AFP) - El líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como "presidente encargado" de Venezuela por medio centenar de países, calificó este sábado de "inverosímil" la posibilidad de retomar negociaciones con el gobernante socialista Nicolás Maduro."No es que no queremos una negociación. Es que la vemos inverosímil (...), una y otra vez se han burlado de nosotros", dijo Guaidó durante un discurso frente a unos 500 manifestantes opositores en una concentración en Montalbán, barrio de clase media en el oeste de Caracas.Delegados de Maduro y Guaidó emprendieron el año pasado fallidas conversaciones con la mediación de Noruega, que naufragaron entre acusaciones mutuas de incumplimientos.El viernes, el equipo de comunicación del dirigente parlamentario anunció que una comisión del gobierno noruego llegaría al país caribeño "en las próximas horas", pero subrayó que el proceso de negociaciones "ha sido clausurado"."Los diplomáticos noruegos viajan regularmente a Venezuela para mantenerse informados sobre la situación (...). No hacemos comentarios sobre reuniones concretas celebradas durante esas visitas", dijo a la AFP la Cancillería de Noruega.La negativa a retomar el diálogo coincide con intentos de reactivar protestas callejeras contra Maduro, después de que un legislador rival, Luis Parra, se proclamara el pasado 5 de enero como presidente del Parlamento con apoyo del chavismo, en una sesión sin la presencia de Guaidó y otros legisladores, cuya entrada fue bloqueada por militares.Sin embargo, Guaidó fue ratificado como jefe parlamentario por 100 diputados aliados.En su ofensiva contra Maduro, el opositor dejó este sábado en suspenso una manifestación que había convocado para el próximo martes hacia el Palacio Legislativo como acompañamiento para una sesión que preveía liderar.La Asamblea Nacional "decide cuándo sesiona, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves (...). Con lo que sí contamos es con el respaldo de los venezolanos, así que estén muy pendientes del día", expresó ante sus partidarios.Desde el cargo de jefe del Legislativo, Guaidó reclamó el 23 de enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela y fue reconocido por más de 50 gobiernos encabezados por Estados Unidos. Ello después de que la mayoría opositora en la cámara declarara "usurpador" a Maduro.Guaidó busca recuperar poder de convocatoria tras congregar a millares de personas en las calles a inicios de 2019, en unas multitudinarias manifestaciones que no ha sido capaz de emular en los últimos meses.Tras fracasar en sus intentos de deponer a Maduro en 2019, asegurando haberlo "intentado todo", la popularidad de Guaidó cayó a 38,9% en diciembre después de alcanzar un pico de 63%, según la encuestadora Datanálisis.erc/dg -------------------------------------------------------------