CentralAutoridades sanitarias chinas reportan primera muerte por misterioso brote de neumonía Por Dan MARTINShanghái, 11 Ene 2020 (AFP) - Las autoridades sanitarias chinas anunciaron el sábado la primera víctima mortal, un hombre de 61 años, de lo que se cree es una nueva cepa de la familia del SARS, que mató a cientos de personas hace una década.Al menos 41 personas con síntomas parecidos a los de la neumonía han sido diagnosticadas hasta ahora con el nuevo virus en la ciudad de Wuhan, en el centro del país. Asimismo, otras siete se encuentran en estado grave, anunció la Comisión de Salud de la ciudad en un comunicado.El brote ha generado alarma debido al vínculo con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, en inglés), que provocó hace una década la muerte de 349 personas en China continental y otras 299 en Hong Kong, cuya economía se vio fuertemente afectada por el devastador impacto de la epidemia en el turismo.Los científicos chinos que investigan este brote dijeron la semana pasada que creen que el patógeno era un tipo nuevo de coronavirus, una amplia familia que abarca desde la gripe común a enfermedades más importantes como el SARS.Científicos del departamento de Salud de Hong Kong dijeron el sábado que la secuencia genética del virus encontrado en uno de los pacientes de Wuham y publicado en internet por un experto chino tiene un 80% de similitudes con el SARS encontrado en murciélagos.En una conferencia de prensa en Hong Kong, aseguraron que es pronto para concluir definitivamente que se trata de una cepa del SARS, antes de agregar que la ciudad debe ser vigilante."Necesitamos estar en alerta ya que creemos que la epidemia seguirá desarrollándose", dijo Wong Ka-hing, director del departamento del Centro de Protección de Salud.Las autoridades hongkonesas han tomado una serie de medidas preventivas como incrementar la desinfección de trenes y aviones, y chequear a los pasajeros. - Temporada de viajes - Según la Comisión de Salud de Wuhan, el hombre fallecido había comprado alimentos de un mercado de mariscos en la ciudad, identificado por las autoridades como el foco del brote, y que permanece cerrado desde el 1 de enero.El hombre, que padecía una enfermedad crónica del hígado, murió en el hospital el jueves por una "fallo respiratorio y una neumonía severa", dijo la comisión.Desde el 3 de enero no se han diagnosticado nuevos casos ni hay "clara evidencia de transmisión entre humanos", agregó.La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró el jueves que por el momento no está recomendado medidas especiales para viajeros ni restricciones comerciales con China y manifestó su confianza en la capacidad de las autoridades chinas para contener el virus.Este brote coincide con la temporada de viajes en China con motivo del Nuevo Año Lunar, en el que cada año cientos de millones de personas vuelven a casa para pasar estas fiestas en familia, un movimiento migratorio que puede ayudar a difundir el patógeno.Sin embargo, China no ha anunciado ninguna restricción para viajes.Las autoridades de Hong Kong dijeron que 48 personas han sido hospitalizadas en los últimos días después de regresar de Wuhan con síntomas de gripe, aunque no se ha confirmado que ninguno haya contraído el coronavirus.Los habitantes de la ciudad están preocupados por el brote y a principios de semana habían agotado las existencias de máscaras en muchas farmacias locales. Por su parte, las autoridades de Taiwán han instado a las autoridades sanitarias de la isla que intensifiquen los controles.su-dma/qan/af/es -------------------------------------------------------------