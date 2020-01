SHOTLIST SANTIAGO, CHILE6 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio Andy González saliendo de la oficina del Registro Civil tras cambiar legalmente su nombre2. Plano medio Andy González con sus amigos tras cambiar legalmente su nombre3. Plano medio Andy González con papel de la oficina del Registro Civil4. Primer plano Andy González con papel de la oficina del Registro Civil5. Plano general Andy González muestra papel de la oficina del Registro Civil6. Plano medio Andy González muestra papel de la oficina del Registro Civil SANTIAGO, CHILEFUENTE: AFPTV 7. SOUNDBITE 1 - Andy Gonzalez, cineasta transgénero (hombre, 27 años, español, 12 seg.): "Es un proceso súper largo y yo siempre lo digo, yo inicie esto desde mi infancia, si bien ahora yo me reconozco como Andy y ahora puedo decirlo abiertamente, ser visible." SANTIAGO, CHILE8 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general Andy González esperando el metro9. Plano general Andy González subiendo al metro10. Plano medio Andy González en el metro11. Plano general Andy González llegando al hospital para su tratamiento de testosterona12. Primer plano Andy Gonzalez esperando para su tratamiento13. Plano medio Andy González esperando para su tratamiento SANTIAGO, CHILEFUENTE: AFPTV 14. SOUNDBITE 2 - Andy Gonzalez, cineasta transgénero (hombre, 27 años, español, 18 seg.): "Paso por días muy complicados. Hay días en que me gusta demasiado cómo me veo, y hay otros en que me acuerdo que mi cuerpo no concuerda a como yo me siento o me veo. Es muy extraño como intentar expresar lo que yo siento." SANTIAGO, CHILE3 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano medio Andy González durante la entrevista16. Primer plano Andy González durante la entrevista17. Paneo de abajo a arriba Andy González durante la entrevista SANTIAGO, CHILEFUENTE: AFPTV 18. SOUNDBITE 3 - Andy Gonzalez, cineasta transgénero (hombre, 27 años, español, 12 seg.): "Yo creo que mas que cambiar mi vida me va a dar un trato digno. Para mi la ley de identidad de genero nos da dignidad." SANTIAGO, CHILE6 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano medio Andy caminando junto a su novia20. Plano medio Andy caminando junto a su novia21. Primer plano Andy caminando junto a su novia