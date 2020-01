SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS9 DE ENERO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump2. Plano medio de Donald Trump hablando3. Plano general de Donald Trump desde el Salón Roosevelt 4. SOUNDBITE 1 - Donald Trump, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 13 seg.): "Reportera: Cuándo deberíamos esperar las sanciones sobre Irán después de los ataques?Trump: Inmediatamente, ya se hizo. Las hemos ampliado. Eran muy severas, pero ahora se han incrementado sustancialmente. Lo acabo de aprobar con el Tesoro”." 5. Zoom out de Donald Trump hablando KERMÁN, IRÁN7 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALENO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International 6. Plano general del funeral de Qasem Soleimani en su pueblo natal Kerman7. Plano general de un póster mostrando a Qasem Soleimani 8. Plano general de un póster mostrando a Qasem Soleimani 9. Plano general de asistentes al funeral