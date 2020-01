SHOTLIST LONDRES, REINO UNIDO27 DE NOVIEMBRE DE 2017FUENTE: AFPTV 1. Plano medio El príncipe Harry y Meghan Markle, con Meghan Markle diciendo que está 'muy feliz', ya que anuncian su compromiso TORONTO, ONTARIO, CANADÁ25 DE SEPTIEMBRE DE 2017FUENTE: AFP 2. Foto mostrando a Meghan Markle y al príncipe Harry riendo mientras asistían a un partido de tenis en silla de ruedas durante los Juegos Invictus 2017 en la plaza Nathan Philips3. Foto mostrando a Meghan Markle y al príncipe Harry asistiendo a un partido de tenis en silla de ruedas durante los Juegos Invictus 2017 en la plaza Nathan Philips NOTTINGHAM, NOTTINGHAMSHIRE, REINO UNIDO1 DE DICIEMBRE DE 2017FUENTE: AFPTV 4. Paneo de izquierda a derecha el auto que transportaba al príncipe Harry y Meghan Markle se aleja mientras saludan a la multitud BATH, INGLATERRA, REINO UNIDO6 DE ABRIL DE 2018FUENTE: AFPTV 5. Plano general El príncipe Harry y Meghan esperando el inicio de la carrera.6. Plano general Meghan Markle y el príncipe Harry animando a los deportistas CASTILLO DE WINDSOR, INGLATERRA, REINO UNIDO19 DE MAYO DE 2018FUENTE: AFPTV 7. Plano medio la pareja real en su carruaje saludando a la gente8. Plano general recorrido de la pareja real9. Plano general la pareja real en su carruaje saludando a las multitudes WINDSOR, INGLATERRA, REINO UNIDO8 DE MAYO DE 2019FUENTE: POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. Plano general El príncipe Harry y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, presentan a su nuevo bebé, Archie11. Primer plano El príncipe Harry y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, presentan a su nuevo bebé, Archie12. Plano medio El príncipe Harry y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, presentan a su nuevo bebé, Archie RABAT, MARRUECOS24 DE FEBRERO DE 2019FUENTE: MAPTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 13. Travelling El príncipe Harry, el duque de Sussex y su esposa Meghan llegan a una recepción organizada por el embajador británico en Marruecos en Rabat14. Plano medio Meghan hablando con los invitados en la recepción. NOTTINGHAM, NOTTINGHAMSHIRE, REINO UNIDO1 DE DICIEMBRE DE 2017FUENTE: AFPTV 15. Plano medio El príncipe Harry y Meghan Markle saludan a los simpatizantes LONDRES, REINO UNIDO9 DE ENERO DE 2019FUENTE: AFPTV 16. Plano medio Príncipe Harry y Meghan dejando a Pop Brixton17. Primer plano Meghan y el príncipe Harry saludando a las multitudes18. Plano medio El príncipe Harry y Meghan hablando a las multitudes fuera de Pop Brixton LONDRES, REINO UNIDO9 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Paneo de izquierda a derecha "Megxit" en portada de The Sun 20. Primer plano portada de The Sun 21. Plano medio La portada de The Guardian LONDRES, REINO UNIDO9 DE ENERO DE 2020FUENTE: PRESS ASSOCIATIONRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUK BROADCAST OUT 22. Plano general Estatuas de Harry, Meghan, la reina Isabel, el príncipe Felipe, Kate y William en el museo Madame Tussauds, todos juntos23. Plano medio Las estatuas de Harry y Meghan después de que se hayan mudado, con el resto de la familia en el fondo ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: RecuadroAbdicación, muerte, divorcios... Los escándalos de la familia real británica Por Martine PAUWELSLondres, 9 Ene 2020 (AFP) - De la abdicación del rey Eduardo VIII a la retirada del príncipe Enrique y de su esposa Meghan de sus funciones reales, estas son algunas de las principales crisis que han sacudido a la monarquía británica en su historia reciente: - El amor más que el deber - Dando prioridad al amor por encima del deber, el rey Eduardo VIII provocó un verdadero sismo al renunciar al trono en 1936, después de 326 días de reinado, para poder casarse con Wallis Simpson, una plebeya estadounidense dos veces divorciada, rechazada por la Iglesia anglicana, de la que él era el jefe, y por la clase dominante británica.Su hermano, el rey Jorge VI, padre de la actual reina Isabel II, lo sucedió, mientras que el exsoberano fue repudiado. - El mal de amores y las infidelidades - Apodada la princesa rebelde, la enérgica princesa Margarita, hermana menor de la reina, dio mucho de qué hablar por sus locuras e hizo temblar las tradiciones y los convencionalismos.Se casó en 1960 con Antony Armstrong-Jones, fotógrafo de moda y de cine un tanto bohemio, tras haber tenido que renunciar a su amor por el jinete Peter Townsend, divorciado.La pareja se divorció en 1978, tras el enésimo escándalo causado por sus infidelidades, difundido por la prensa. - Matrimonios inestables - El 1992 fue un "annus horribilis" para la reina, que tuvo que enfrentar los inestables matrimonios de tres de sus cuatro hijos. La separación más dura fue la del príncipe heredero, Carlos, y la princesa Diana, tras once años de tumultuoso matrimonio. Se divorciaron cuatro años después.Ese mismo año, el príncipe Andrés, segundo hijo de Isabel II, se separó de Sarah Ferguson, fotografiada con los pechos descubiertos al borde de una piscina en el sur de Francia junto a su asesor financiero lamiéndole los dedos de los pies.A pesar de su divorcio, en 1996, Andrés y Sarah mantienen buenas relaciones y la duquesa de York todavía vive en el domicilio de su exesposo.La única hija de la soberana, la princesa Ana, se divorció de su primer esposo, Mark Phillips, tres años después de su ruptura, muy mediatizada, en 1989. - Muerte de Diana - La reina fue muy criticada por su falta de compasión cuando, en 1997, falleció en un accidente de automóvil la "princesa del pueblo", Diana, madre de Guillermo y Enrique y adorada por las masas.Mientras que la población, de duelo, presentaba millones de flores frente a la verja del Palacio de Buckingham y del de Kensington, el príncipe Carlos y la reina Isabel II se atrincheraron en su propiedad de Balmoral (Escocia).Pese a la ola de indignación que recorrió el país, la soberana no salió de su silencio hasta la víspera del funeral, cuando ofreció un excepcional discurso televisado. - Las turbulentas relaciones de Andrés - La amistad que mantuvieron en el pasado el príncipe Andrés y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein le costaron unas acusaciones particularmente graves desde que este último, sospechoso de haber explotado sexualmente a menores, se suicidó en prisión.Una estadounidense, Virgina Roberts, afirma que fue forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando era menor y se encontraba bajo el yugo de Epstein.Cuando trató de defenderse en la BBC, el príncipe dio una imagen desastrosa, con unos desmentidos juzgados poco convincentes, sin dar muestras de arrepentimiento por su amistad con Epstein y dedicando poca empatía a las víctimas.Muchas de las empresas y universidades con las que colaborara decidieron prescindir de él, y desde entonces, se tuvo que retirar de la vida pública y trata de ser discreto. - La sorprendente retirada - El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, anunciaron el miércoles, para sorpresa general (incluso de la reina), que renunciaban a sus funciones reales. La pareja, que aportó un aire fresco a la monarquía, quiere ser financieramente independiente e instalarse en Norteamérica a tiempo parcial.bur-mpa/spe/cac/jvb/age ------------------------------------------------------------- RecuadroEnrique y Meghan, flechazo, cuento de hadas y rebelión Por Robin MILLARD =(Fotos archivo+Video archivo)= Londres, 9 Ene 2020 (AFP) - Su historia comenzó con un flechazo, pero el cuento de hadas se convirtió en un suplicio para la pareja principesca que decidió renunciar a sus funciones reales. Cinco etapas clave en la relación de Enrique y Meghan. -Amor a primera vista- El príncipe Enrique tenía 31 años, varios fracasos amorosos y una carrera militar de 10 años detrás de él cuando conoció a Meghan Markle, una actriz estadounidense divorciada que entonces tenía 34. Su primer encuentro fue organizado por una amiga en común durante un viaje de Meghan a Londres, en julio de 2016. Alquimia inmediata."Todo era perfecto", dijo el príncipe Enrique en una entrevista en la BBC a finales de noviembre de 2017, poco después del anuncio de su futura boda.Durante los primeros cinco o seis meses, mantuvieron su romance en secreto. Enfrentado los rumores, el príncipe formalizó su relación en noviembre de 2016. Le pidió a Meghan que se casara con él un año después en su cabaña en Londres. -Matrimonio de hadas- Los esponsales son saludados por la prensa británica, que primero vio en Meghan un soplo de aire fresco para la familia real. Una mujer que lleva su propia carrera, susceptible de aportar modernidad a una institución envuelta en la tradición.La pareja se casó el 19 de mayo de 2018 en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, en una ceremonia retransmitida en todo el mundo, combinando el esplendor de la monarquía británica con los acentos de la cultura afroamericana, ante una pléyade de estrellas y en la alegría popular.Meghan se convirtió en el primer miembro de la familia real con un padre blanco y una madre negra. -Bebé real- Meghan da a luz al primer hijo de la pareja, Archie Harrison Mountbatten Windsor, el 6 de mayo de 2019. La pareja, que vivía antes del nacimiento en el palacio de Kensington, en Londres, lugar de residencia de Guillermo y Catalina, se había instalado en abril en la casa de Frogmore, mucho más grande, situada en las tierras del castillo de Windsor."Tengo los dos mejores chicos, así que estoy muy contenta", dijo Meghan al presentar a su bebé, que no tiene título real. -Caída del pedestal- La pareja pierde progresivamente su lustre, a medida que las críticas se intensifican en la prensa, que les reprocha disfrutar de un estilo de vida muy cómodo, rechazando al mismo tiempo los inconvenientes.Se quejan de la presión de los medios de comunicación, pero renuevan su casa de Frogmore a costa de los contribuyentes.Los periódicos también les reprochan su hipocresía, ya que Enrique y Meghan utilizan aviones privados para sus vacaciones al mismo tiempo que defienden causas ambientales.También hay rumores persistentes sobre el comportamiento caprichoso de la Duquesa de Sussex, tras una serie de dimisiones del personal de la Casa Real. -Retirada- Ante las críticas, el príncipe primero subió el tono, demandando a los periódicos. Luego se peleó en un documental sobre la presión mediática y la brecha con su hermano Guillermo.Antes de tomar distancia viajando unas semanas a Estados Unidos y Canadá.En un anuncio impactante el miércoles, que tomó por sorpresa a la familia real, Enrique y Meghan renunciaron a su papel real de liderazgo para tomar su independencia financiera y establecerse parte del año en Norteamérica.Quieren fundar una organización benéfica. rjm-mpa/gmo/fjb/mab/zm