"Estados Unidos nunca dice que no. No responde", lo que le permite decir que no incumple sus obligaciones como país anfitrión de la sede de la ONU, dijo a la AFP un funcionario de la organización bajo condición de anonimato. Si Estados Unidos opone una negativa formal a una solicitud, tiene el deber de notificarla a la secretaría de Naciones Unidas, abriendo la posibilidad de un recurso cuyo resultado seguramente sería desfavorable para Washington, especifica.