- El actor Cuba Gooding Jr. fue acusado en junio de acoso sexual y tocamientos forzados después de que una mujer lo acusara de haberle tocado los senos en un club nocturno de Manhattan. Desde entonces ha sido objeto de acusaciones similares de otras dos mujeres y se ha declarado inocente de todos los cargos. No se ha fijado la fecha del juicio de Gooding. Su abogado, Mark Heller, ha dicho públicamente que está iniciando "el movimiento Not Me" para los hombres acusados injustamente de conductas sexuales inapropiadas.