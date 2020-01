CentralMisterioso brote de neumonía en China se debe a nuevo virus Por Jing Xuan TENG con Yan Zhao en Hong Kong =(Fotos archivo)= Pekín, 9 Ene 2020 (AFP) - China cree que el misterioso brote de neumonía que afectó a 59 personas se debe a una nueva cepa de virus de la familia de patógenos que incluye el temido SARS, señalaron el jueves las autoridades sanitarias chinas. La infección se confirmó por primera vez en diciembre en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y en un principio despertó temores sobre un resurgimiento del altamente contagioso SARS, que mató a 800 personas, en su mayoría en China, en torno al año 2000.Un equipo de expertos "estableció de manera preliminar" el jueves que un nuevo tipo de coronavirus está detrás del brote. "Se detectaron un total de 15 resultados positivos del nuevo tipo de coronavirus" informó Xu Jianguo, jefe del equipo de expertos que está estudiando la patología, en declaraciones a la agencia de noticias China Nueva. Al mismo tiempo y tras realizar mútiples pruebas de laboratorio, las autoridades chinas descartaron la hipótesis del SARS y anunciaron que establecerán sanciones contra ocho personas que "publicaron y retransmitieron informaciones falsas o sin verificar" relativas a este virus.La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó las conclusiones de los investigadores chinos."Se necesitan más estudios para determinar la fuente, los modos de transmisión, el alcance de la contaminación y las medidas de prevención" de la enfermedad, agregó en un comunicado el representante de la OMS en China, Gauden Galea.La OMS ya había indicado desde el miércoles que tal y como aseguraban las autoridades chinas, "el virus puede causar serios problemas en algunos pacientes", pero "no se propaga rápidamente".Generalmente los coronavirus causan enfermedades benignas en humanos (como la gripe), pero algunos como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) han dado lugar a graves epidemias.- Ningún muerto - El último balance sanitario oficial detalló que siete de las 59 personas contagiadas estaban en estado grave y que no había ninguna víctima mortal. Ocho pacientes se han recuperado y fueron dados de alta el miércoles, según China Nueva. Las autoridades explicaron que la infección surgió entre el 12 y el 29 de diciembre y que la mayoría de pacientes son vendedores de un mercado local especializado en la venta al por mayor de mariscos y pescado.El brote se produjo pocas semanas antes de que ce celebre el Año Nuevo chino, período en el que millones de chinos suelen tomar autobuses, trenes y aviones para reunirse con sus familias.Un funcionario del ministerio de Transporte chino anunció el jueves que se tomarán medidas para "la desinfección, el control y la prevención", de las zonas más concurridas como las estaciones de tren.Galea indicó que "personas con síntomas de neumonía o que habían viajado a Wuhan han sido identificadas en aeropuertos internacionales", pero no recomendó ninguna restricción de viaje a China. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en China aconsejó el martes que los ciudadanos que planeen viajar al país eviten el contacto con animales y con personas enfermas.En Hong Kong y Taiwán, las autoridades reforzaron el control de pasajeros que llegan de China continental. Justamente en Hong Kong, 38 personas con síntomas parecidos a los de la gripe de Wuhan han sido hospitalizadas en los últimos días, sin que se confirme que sufren el nuevo virus, según autoridades locales. Veintiún pacientes habían sido dados de alta el miércoles. Preocupados por la epidemia, habitantes de Hong Kong se apresuraron a comprar máscaras respiratorias, que se agotaron en numerosas farmacias.tjx/lth/jah/ahg-adc/bl