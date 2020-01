Una vez en el interior y tras cantar el himno nacional, Guaidó tomó el control de la Asamblea y sostuvo que “la violencia no va a vencer... Venezuela está primero que todo. Dios bendiga a estos diputados valientes que no se dejan chantajear” y dio comienzo a la sesión. Poco después fue cortado el suministro eléctrico en el hemiciclo, constató The Associated Press.