SHOTLIST KANGAROO ISLAND, AUSTRALIA6 DE ENERO DE 2020FUENTE: DEPARTMENT OF DEFENCE AUSTRALIARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general de vehículos militares circulando 2. Plano general de vehículos militares circulando 3. Primer plano de vehículos militares circulando 4. Plano medio de vehículos militares circulando 5. Paneo de derecha a izquierda de militares cargando mochilas6. Paneo de abajo a arriba de militares cargando mochilas7. Primer plano de un militar sirviendo agua8. Plano medio de militares llenando baldes de agua BEMBOKA, AUSTRALIA5 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Travelling de una carretera llena de humo10. Travelling de una carretera llena de humo11. Plano medio de una carretera llena de humo12. Travelling de una carretera llena de humo KANGAROO ISLAND, AUSTRALIAFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 13. Plano general de militares atendiendo a un koala herido14. Primer plano de un koala herido15. Plano medio de militares atendiendo a un koala herido16. Plano general de militares atendiendo a un koala herido17. Primer plano de un koala herido18. Plano medio de un koala herido19. Plano medio de un militar alimentando a un canguro bebé20. Primer plano de un canguro bebé siendo alimentado21. Plano medio de un militar alimentando a un canguro bebé22. Primer plano de un militar alimentando a un canguro bebé SANTIAGO, CHILE6 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 23. vista panorámica de Santiago24. vista panorámica de Santiago ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: EnfoqueFrancotiradores matarán a 10.000 camellos salvajes en Australia por la sequía Por Holly ROBERTSONSídney, 8 Ene 2020 (AFP) - Francotiradores matarán desde helicópteros a 10.0000 camellos salvajes que se acercaron a pueblos en el interior de Australia en busca de agua por la sequía, poniendo en riesgo a sus habitantes.Manadas "extremadamente grandes", en busca de agua y comida ponen en riesgo a reservas de comunidades aborígenes en estas zonas, además de provocar daños y representar un peligro para los automovilistas, dijeron autoridades locales en el estado de Australia Meridional.Australia sufrió el año más caluroso y seco de su historia en 2019, lo que provocó incendios forestales devastadores que siguen consumiendo ciertas regiones del país, y escasez de agua en muchas comunidades.La matanza de los camellos durará cinco días y se llevará a cabo en los territorios de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), una extensa zona administrada por un gobierno local (AGL) aborigen ubicada en el extremo noroeste de Australia Meridional. Es la primera operación de este tipo en ese estado."Estas manadas en busca de agua ponen en riesgo a las comunidades aborígenes de los territorios de la APY y a la ganadería", explicó el comité ejecutivo de los territorios de la APY en un comunicado. - Fuentes de agua contaminadas - El ministerio de Medio Ambiente del estado, que defiende el sacrificio de los camellos, explicó que la sequía también causó "graves problemas para el bienestar animal", ya que muchos animales murieron de sed o resultaron heridos en enfrentamientos al competir por fuentes de agua."En algunos casos, los cadáveres de animales muertos han contaminado importantes fuentes de agua y sitios culturales", informó una portavoz del ministerio.Los camellos fueron introducidos en Australia en los años 1840 por los colonos británicos para explorar o transportar mercancías y bienes antes de la construcción del ferrocarril.Cerca de 20.000 camellos fueron importados desde India en aproximadamente 60 años. Una vez puestos en libertad en el interior del país (el Outback), donde no existen depredadores naturales, los camellos se reprodujeron y se convirtieron en una plaga que contamina fuentes de agua y amenaza a zonas vulnerables y a la flora y fauna. Según estimaciones oficiales, Australia cuenta con más de un millón de ejemplares en las zonas desérticas centrales, la mayor población de camellos salvajes del mundo.En los territorios del APY, los habitantes han vivido durante mucho tiempo domando y vendiendo a estos animales salvajes. Pero esta actividad económica se ha vuelto imposible debido a la cantidad de camellos que se están agrupando en las escasas fuentes de agua que sobreviven a la sequía, según el ministerio.Esta situación motivó la decisión de eliminar 10.000 ejemplares. El canal público ABC informó que los camellos serán sacrificados y sus cadáveres quemados lejos de los pueblos.El número de camellos ha fluctuado a lo largo de las décadas. Se estimaba que existía un millón en los años 2000, pero la población disminuyó un cuarto a finales de esa década debido a la sequía que había provocado escasez de agua.En 2009, las autoridades implementaron un programa para controlar a los camellos salvajes y la población fue reducida a 300.000 ejemplares en 2013, tras una matanza masiva desde helicópteros en una área de más de tres millones de km2. hr/aph/jac/sl/adc/mar ------------------------------------------------------------- Australia pide a sus habitantes que huyan de los incendios antes de otra ola calor Por Holly ROBERTSONSídney, 8 Ene 2020 (AFP) - Las autoridades australianas pidieron a la población que se refugie antes de un nuevo pico de calor previsto el viernes que podría intensificar aún mas la ola de incendios que ha arrasado grandes partes del país.En el estado de Victoria, en el sur, las autoridades pidieron a la población evacuar la zona antes del viernes."Váyanse y váyanse pronto", dijo la responsable de la policía del estado, Lisa Neville."Todo lo que hemos hechos (...) publicando avisos ha sido para salvar vidas y hoy pido a la gente que continúe tomando en cuenta los mensajes que estamos dando", añadió.En el estado de South Australia, las autoridades empezaron a realojar a la población de Isla Canguro.La ola de incendios se ha visto alentada por la sequía, consecuencia del cambio climático que, según los científicos, intensifica la temporada de incendios en Australia.Por otra parte las autoridades confirmaron este miércoles la muerte de un bombero, el cuarto, lo que lleva el total de muertos por los incendios a 26.Desde que empezó la ola de incendios, en septiembre, más de 2.000 viviendas fueron destruidas y se quemaron uno ocho millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de un país como Irlanda.El humo provocado por los incendios se vio incluso desde Brasil y Argentina, a más de 12.000 kilómetros de distancia, indicaron responsables meteorológicos de los países sudamericanos.hr/fox/pc/zm -------------------------------------------------------------