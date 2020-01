actualiza con comentario de web especializada ///Las Vegas, Estados Unidos, 7 Ene 2020 (AFP) - Samsung presentó el martes sus nuevos "humanos virtuales", que, según la compañía, pueden conversar y sentir emociones como si fueran una persona real.Los seres virtuales fueron presentados en el primer día de la edición 2020 del Consumer Electronics Show de Las Vegas, uno de los salones tecnológicos más importantes del mundo.Se llaman NEON y fueron creados por Star Labs, una unidad con sede en California del gigante surcoreano de la electrónica Samsung.Pero algunos expertos de la industria han cuestionado la falta de detalles por parte de Samsung sobre la tecnología subyacente."Hasta donde podemos ver, no hay ningún misterio con esto. NEON son solo avatares digitales -figuras animadas computarizadas con parecido humano", dijo el sitio web especializado en tecnología The Verge."No se preocupen por ningún 'levantamiento de androides de inteligencia artificial', estos no son los humanos artificiales que ustedes estaban buscando", añadió.Según la unidad en California del gigante surcoreano, se trata de seres digitales personalizados que pueden aparecer en dispositivos o en videojuegos y pueden ejercer como "presentadores de televisión, portavoces o actores de cine", incluso como amigos o compañeros personales."Los NEON serán nuestros amigos, nuestros colaboradores y compañeros, aprendiendo continuamente, evolucionando y creando recuerdos a partir de sus interacciones", dijo Pranav Mistry, el director ejecutivo del laboratorio.Según Star Labs, los NEON se inspiran en "las complejidades rítmicas de la naturaleza y están ampliamente entrenados para saber cómo aparentan, se comportan e interactúan los humanos".Aunque los personajes virtuales ya existen y aparecen por ejemplo en los videojuegos, los NEON permiten interactuar con humanos e incorporan emociones, según sus creadores."Cada NEON tiene su personalidad única y puede mostrar expresiones, movimientos y diálogos", dijo la compañía. - ¿Nuevos tipos de "deepfakes"? - El anuncio llega en un contexto en que cada vez son más frecuentes los vídeos creados con inteligencia artificial que simulan ser personas reales, los llamados "deepfakes", que permiten manipular de manera realista las palabras de un personaje público, por ejemplo.Algunos analistas temen que estos seres virtuales se usen durante las campañas electorales para manipular el voto o exacerbar las tensiones políticas.Según Jack Gold, un analista de J. Gold Associates, Samsung podría liderar este nuevo mercado de seres virtuales si logra que muestren expresividad y emociones."Tendremos que esperar para saber de qué se trata", dijo Gold. "En todo caso tendrán grandes implicaciones en dominios como los servicios al cliente, las funciones de ayuda o de entrenamiento. Y naturalmente se pueden usar para fingir ser un ser humano", aseguró.Avi Greengart, de la consultora Techsponential, asegura que pueden ser a la vez realistas y "siniestros".Según Samsung y Star Labs, los NEON ofrecen un parecido tal con las personas reales que no se pueden distinguir "más allá de la percepción normal".La compañía espera que sus seres virtuales sirvan como representantes comerciales, asesores financieros o personales."Siempre soñamos con seres virtuales tanto en la ciencia ficción como en las películas", dijo Mistry."Los NEON se integrarán con nuestro mundo y servirán como nuevas lazos hacia un futuro mejor, un mundo en el que los humanos son humanos y las máquinas son humanas", aseguró.El laboratorio Star Labs fue creado en 2019 por Mistry, que fue vicepresidente ejecutivo de Samsung y responsable de innovación en Samsung Mobile.Hasta ahora era conocido por desarrollar Sixth Sense, un sistema para interactuar con la tecnología a base de gestos, desarrollado en el Massachusetts Institute of Technology.Mistry, que nació en India, también trabajó en varios proyectos en Google y en la NASA.rl/bgs/rbu/pc/zm/lda/gma -------------------------------------------------------------