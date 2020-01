"No buscamos una escalada o la guerra", aseguró por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, que precisó que las represalias "proporcionadas" de la noche habían "terminado". No obstante, el guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, consideró que esta "bofetada" a Estados Unidos no era "suficiente para este caso".