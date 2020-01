“Por naturaleza soy una persona tímida, pero estoy por cumplir 40 años y me di cuenta que a lo largo de mucho tiempo he cambiado y me he vuelto más fuerte y más capaz y he encontrado mi voz y quería poder hacerlo. Porque sé que cuando otras personas usan sus voces eso ha hecho una diferencia en mi vida”, dijo Williams. “Además, a esta edad y donde me encuentro en mi vida, tengo tanto por dar que sería negligente de mi parte en esta posición no tratar de devolver todo lo que me fue dado”.