"La expresión de justicia del rehén, que a menudo se utiliza contra el sistema japonés, no tiene razón de ser, ya que no es exacto que los interrogatorios tengan por objeto obtener una confesión", afirmó dicho responsable, cuyo nombre no puede citarse. "Las detenciones se hacen sobre la base de sospechas comprobadas, inmediatamente notificadas al interesado, con una orden de detención dictada por un juez, y las acusaciones se basan en pruebas", explicó. Los derechos de la defensa están garantizados, afirma.