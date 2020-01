Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir deliberaciones internas, dijeron que el ataque contra Soleimani no representaba un cambio en las políticas estadounidenses hacia Irán, pese a los comentarios del domingo del secretario de Estado Mike Pompeo de que Estados Unidos iba tras los que “toman las decisiones” en Irán y no contra su red de aliados indirectos. Trump ha argüido reiteradamente que no aspira a un “cambio de régimen” en la república islámica, como lo han insinuado algunos de sus asesores de línea más dura.