EEUU reafirma su permanencia en IrakWashington, 7 Ene 2020 (AFP) - Estados Unidos reafirmó este martes que no ha cambiado su política respecto a Irak y que mantendrá sus tropas en ese país de Medio Oriente, donde sus fuerzas defienden los intereses estadounidenses y previenen el resurgimiento del grupo Estado Islámico.El presidente Donald Trump dijo el martes que retirar a las tropas en este momento sería "lo peor" para Irak, luego de que el parlamento de Bagdad exigiera la expulsión de fuerzas extranjeras."Es lo peor que podría pasarle a Irak", declaró en el Salón Oval, donde recibió la visita del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis."Queremos salir en algún momento, pero este no es el momento correcto", dijo Trump, quien subrayó el peligro, que según él, representa la poderosa y vecina República Islámica de Irán.Parlamentarios iraquíes exigieron a su gobierno expulsar a los 5.200 soldados estadounidenses desplegados en Irak en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani y el líder militar iraquí Abu Mehdi Al Muhandis."Nuestra política no ha cambiado. No abandonaremos Irak", dijo por su parte el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, en una conferencia de prensa.Además, desmintió al primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, quien dijo haber recibido copias firmadas de una misiva en la que se describen los pasos para una salida de Estados Unidos de su país."No existe una carta firmada, según lo que sé", dijo Esper, quien subrayó que no recibió comunicación alguna de ningún representante del gobierno iraquí ni ninguna orden exigiendo el retiro de las tropas.Esper expresó también que el Pentágono espera represalias de Irán por la muerte de Soleimani. "Creo que deberíamos esperar de parte de ellos una represalia de algún modo", dijo.Ese ataque podría ocurrir "por intermedio de sus auxiliares (...) o de sus propias manos", dijo Esper.Sin embargo, Esper llamó a Irán a una "desescalada" de las tensiones, y aseguró que Estados Unidos permanece abierto al diálogo."Si ellos quieren sentarse a la mesa de negociación y discutir sin precondiciones con Estados Unidos sobre un mejor camino (...) podemos presumir que serán liberados de las sanciones económicas", agregó.El jefe del Pentágono dijo que Soleimani tenía previsto un ataque en los próximos días, citando "inteligencia de gran precisión"."Creo que lo más correcto es decir días", dijo cuando le preguntaron cuán inminente era la amenaza del comandante de los Guardianes de la Revolución iraní."Teníamos información formidable", dijo Trump. "Estaban planificando un gran ataque y nosotros los detuvimos", aseguró el presidente. "Salvamos muchas vidas cuando lo matamos".sl/AB/piz/lp