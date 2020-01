El martes, un funcionario estadounidense dijo que la solicitud de visa para el viaje de Zarif no pudo ser procesada a tiempo, aunque no estaba claro si el pedido fue rechazado formalmente. Un rechazo formal crearía problemas legales que pudieran afectar solicitudes previas de visa y violar el acuerdo de país anfitrión de Estados Unidos con la ONU. El funcionario pidió preservar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre el asunto.