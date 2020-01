El primer discurso político fue de alguien que ni siquiera estaba en la sala: el actor Russell Crowe, quien envió un mensaje leído por Jennifer Aniston al anunciase que ganó un premio por su representación del magnate mediático Roger Ailes en “The Loudest Voice in the Room”. Por fortuna Ailes no se encontraba presente; ver a un actor que lo interpretó hablando sobre los peligros del cambio climático lo habría enloquecido.